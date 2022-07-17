Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на востоке Москвы
Мир
Минобороны заявило о создании боевиками опорного пункта в школе Соледара
Мир
Президенты Франции и Турции обсудили создание зернового коридора
Спорт
Махачев сразится с Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе
Мир
Тони Блэр заявил о конце эры господства Запада
Спорт
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ
Общество
Путин поздравил участников Международной математической олимпиады
Мир
В Британии предостерегли от конфликта Запада с КНР из-за Тайваня
Мир
ВСУ в Запорожье запланировали взорвать мост и обвинить в «ударах» ВС России
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух человек в Москве
Армия
Старший лейтенант Иванников защитил понтонную переправу от боевиков
Сюжет:

Инфекционист рассказал о сильной заразности нового подвида «Омикрона»

Инфекционист Тимаков: новый подвид «Омикрона» заразнее предыдущего
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Costfoto
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2 минимум на 16%. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в воскресенье, 17 июля.

Обещал — вернулся: почему растет заболеваемость COVID-19 в России
В Москве случаев инфицирования стало больше на 57%, в регионы волна дойдет к августу

«Это следующее поколение, «стелс-Омикрон». Опасности ни один из них серьезной не представляет, но передаются всё легче. Он является более заразным, более контагинозным, на 16% минимум», — предупредил врач в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что новый вариант вируса не должен вызывать тяжелого течения заболевания. При этом ношение масок неэффективно в защите от инфицирования из-за его высокой заразности.

«Для него масочный режим не является помехой, чтобы заразить. В общественных местах еще можно носить маску для тех, кто в группе риска», — подытожил Тимаков.

11 июля Тимаков допустил возможность роста заболеваемости COVID-19 в России с середины августа и осенью 2022 года. То же мнение выразила 14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, однако, что не видит значимых рисков на территории области на сегодняшний день.

11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

15 июля пресс-служба Минздрава сообщила, что в России наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по COVID-19. В ведомстве добавили, что медучреждения, ранее перепрофилированные для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, в большинстве регионов вернулись к работе по основному профилю.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вспышки коронавируса в России сейчас нет.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022