Инфекционист рассказал о сильной заразности нового подвида «Омикрона»

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2 минимум на 16%. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в воскресенье, 17 июля.

«Это следующее поколение, «стелс-Омикрон». Опасности ни один из них серьезной не представляет, но передаются всё легче. Он является более заразным, более контагинозным, на 16% минимум», — предупредил врач в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что новый вариант вируса не должен вызывать тяжелого течения заболевания. При этом ношение масок неэффективно в защите от инфицирования из-за его высокой заразности.

«Для него масочный режим не является помехой, чтобы заразить. В общественных местах еще можно носить маску для тех, кто в группе риска», — подытожил Тимаков.

11 июля Тимаков допустил возможность роста заболеваемости COVID-19 в России с середины августа и осенью 2022 года. То же мнение выразила 14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, однако, что не видит значимых рисков на территории области на сегодняшний день.

11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

15 июля пресс-служба Минздрава сообщила, что в России наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по COVID-19. В ведомстве добавили, что медучреждения, ранее перепрофилированные для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, в большинстве регионов вернулись к работе по основному профилю.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вспышки коронавируса в России сейчас нет.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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