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Песков ответил на вопрос об опасениях из-за ситуации с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вспышки коронавируса сейчас нет, сообщил 15 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос есть ли в Кремле тревога из-за роста заболеваемости в стране.

Также он уточнил, что не может сказать, прошел ли глава государства Владимир Путин ревакцинацию от COVID-19. При этом сам Песков подтвердил, что делал прививку.

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«Я делал прививку, она у меня еще пока действует», — сказал он.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением новых подвариантов штамма «Омикрон» может наблюдаться рост заболеваемости COVID-19. Однако, по ее словам, эти штаммы не приведут к более тяжелому течению болезни.

До этого, 11 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в РФ ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков 11 июля допустил возможность роста заболеваемости COVID-19 в России с середины августа и осенью 2022 года.

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