Попова допустила рост случаев COVID-19 с появлением новых вариантов «Омикрона»

С появлением новых подвариантов штамма «Омикрон» может наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, однако эти штаммы не приведут к более тяжелому течению болезни. Об этом 14 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

«<...> Но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», — приводит слова Поповой пресс-служба губернатора.

Глава Роспотребнадзора отметила работу правительства региона в период пандемии, заявив, что не видит значимых рисков на территории области на сегодняшний день.

Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что правительство области предпринимает все необходимые меры для санитарного благополучия граждан.

«С первых же дней борьбы с ковидом мы работали в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. В любом случае мы не ослабляем контроль. Готовы, если будет нужно, оперативно реагировать. Для этого есть всё необходимое», — сказал он.

11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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