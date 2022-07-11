Врач предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил возможность роста заболеваемости COVID-19 в России с середины августа и осенью 2022 года.

В беседе с «РИА Новости» в воскресенье, 10 июля, он отметил, что рост заболеваемости вероятен, поскольку люди могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенного коронавируса. Вопрос, по словам Тимакова, будет заключаться в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных.

Специалист рассказал, что пока, согласно статистике, рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России не отмечается, уточняет «Федеральное агентство новостей». Дальнейшая же эпидемиологическая ситуация будет зависеть от того, насколько у людей снизился иммунитет, защищает ли он от повторного заболевания и появления новых мутаций коронавируса, пишет сайт kp.ru.

Ранее 10 июля стало известно, что коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. По данным оперштаба, в Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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