Коэффициент заболеваемости COVID-19 в РФ достиг максимума с февраля

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Согласно последним подсчетам, в Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля.

Коэффициент заболеваемости складывается из среднего числа людей, которых успевает заразить один носитель вируса до изоляции. Эти данные используются, в частности, для оценки готовности регионов к снятию противоэпидемиологических ограничений, а позже — к проведению массовых мероприятий.

Ранее, 8 июля, в Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19 среди тех, у кого нет иммунной прослойки.

Тогда же сообщалось, что, по данным еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость COVID-19 выросла на 3% в мире за прошедшую неделю, а смертность упала на 12%. За весь период пандемии в мире было выявлено более 552,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.

Тем не менее, 1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19. В том числе отменяется масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса.

Как заявил кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий, пандемия COVID-19 идет на спад, и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ограничений выглядит как своевременное и положительное решение.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Новость дополняется