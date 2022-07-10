Реклама
Прямой эфир
Мир
Кандидаты на пост премьера Британии выступили за увеличение военных расходов
Мир
Блинкен посетит прощание с экс-премьером Абэ в Токио
Мир
Байден назвал визит в Эр-Рияд важным для противодействия РФ и КНР
Происшествия
В Якутии начали эвакуировать жителей села Суордах из-за наводнения
Мир
Евросоюз решил усилить контроль за выполнением антироссийских санкций
Мир
В Киеве признали бесполезность ПВО «Железный купол» против ракет РФ
Наука
В Гонконге придумали светофоры для любителей уткнуться в смартфон
Экономика
Шольц предрек Германии нехватку энергоносителей в ближайшие годы
Мир
ВСУ снова обстреляли Алчевск из американских РСЗО HIMARS
Мир
В ЛНР союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и грозу в Москве 10 июля
Сюжет:

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в РФ достиг максимума с февраля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Опять четыре-пять: новые мутации SARS-CoV-2 повысили заболеваемость
Запустят ли новую волну пандемии штаммы «Омикрона», которые умеют обманывать иммунитет

Согласно последним подсчетам, в Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля.

Коэффициент заболеваемости складывается из среднего числа людей, которых успевает заразить один носитель вируса до изоляции. Эти данные используются, в частности, для оценки готовности регионов к снятию противоэпидемиологических ограничений, а позже — к проведению массовых мероприятий.

Ранее, 8 июля, в Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19 среди тех, у кого нет иммунной прослойки.

Тогда же сообщалось, что, по данным еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость COVID-19 выросла на 3% в мире за прошедшую неделю, а смертность упала на 12%. За весь период пандемии в мире было выявлено более 552,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.

Тем не менее, 1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19. В том числе отменяется масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса.

Как заявил кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий, пандемия COVID-19 идет на спад, и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ограничений выглядит как своевременное и положительное решение.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022