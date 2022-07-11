Мурашко сообщил о «спокойной» ситуации с коронавирусом в России

В то время как в ряде других стран наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной. Об этом сообщил в понедельник, 11 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет», — заявил глава Минздрава журналистам.

Министр также заявил, что настоятельная рекомендация проходить вакцинацию от коронавируса через каждые полгода, особенно лицам старше 65 лет, по-прежнему остается.

Кроме того, благодаря улучшению ситуации с коронавирусом в России в стране удалось в полном объеме возобновить профилактические мероприятия и диспансеризацию населения.

В этот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил возможность роста заболеваемости COVID-19 в России с середины августа и осенью 2022 года. Он отметил, что рост заболеваемости вероятен, поскольку люди могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенного коронавируса.

10 июля стало известно, что коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. По данным оперштаба, в Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля.

9 июля профессор-иммунолог из Ирландии, преподаватель биохимии Люк О'Нил назвал новый симптом варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции BA.5, которым является ночная потливость. По его словам, потливость является результатом встречи нового вируса с иммунной системой. Это также приводит к появлению новых вариантов заболевания.

Ранее в этот день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что коронавирус у некоторых пациентов может оставаться в организме в течение нескольких месяцев. Однако даже в этом случае человек уже не заразен.

До этого, 7 июля, сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в мире отмечается на фоне появления новых вариантов инфекции и ослабления иммунитета давно привитых или переболевших, некоторый подъем заболеваемости коронавирусом может произойти и в России.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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