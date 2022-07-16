IKEA пока не намерена продавать торговые точки в России

Минпромторг РФ сообщил, что мебельный ритейлер IKEA пока не намерен продавать свои торговые точки в России. Об этом 16 июля рассказал замминистра Виктор Евтухов.

«Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать торговые точки в РФ, поэтому рано что-то говорить на эту тему», — цитирует Евтухова ТАСС.

15 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня, сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

В ночь на 5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России. Распродать товар обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Однако в первый же день сайт компании рухнул. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. Технический эксперт заявлял «Известиям», что на восстановление работы сайта у продавца может уйти несколько дней.

На следующий день в компании сообщили, что по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Там добавляли, что обрабатывают уже полученные заявки, прием новых возобновится позже.

7 июля российский сайт IKEA периодически позволял сделать заказ. Корреспондент «Известий» смог оформить покупку на товары разных категорий.

Позднее, 8 июля, компания приостановила распродажу на российской версии своего сайта. Ритейлер попросил следить за обновлениями на сайте.

В тот же день организация «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе IKEA о защите прав неопределенного круга потребителей. Она просит суд признать действия компании противоправными. В ОПИ жалуются, что, вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, ритейлер избавляется от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи перед уходом с рынка.

10 июля работники IKEA в России организовали в социальных сетях флешмоб «Мы остаемся», чтобы убедить шведскую компанию сохранить рабочие места и обсудить условия передачи бизнеса российскому владельцу. По словам организатора Профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова, сотрудники IKEA организовали массовый протест с целью показать заинтересованность в сохранении рабочих мест.

Иностранные бренды заявили об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. Москва объявила об этой операции 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.