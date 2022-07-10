Сотрудники IKEA в России устроили флешмоб для сохранения рабочих мест

В России сотрудники магазинов IKEA организовали в социальных сетях флешмоб «Мы остаемся», чтобы убедить нидерландскую компанию сохранить рабочие места и обсудить условия передачи бизнеса российскому владельцу.

Организатор Профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов сообщил 10 июля в беседе с «Известиями», что до конца июля работники IKEA должны решить, будут ли они коллективно защищать свои права.

«С середины этой недели мы предлагаем работникам коллективные действия. Они показывают единство мнений и интересов. Таким действием был челлендж «Мы вместе»», — сказал он.

По словам Илларионова, сотрудники IKEA организовали массовый протест с целью показать заинтересованность в сохранении рабочих мест. Многие из них записывают видео с объяснениями причин их желания продолжать работать на предприятии, а также публикуют фотографии с табличками «Мы остаемся». Он считает, что если большинство работников IKEA присоединятся к флешмобу, то компания пойдет на переговоры.

Член профсоюза IKEA Новосибирск Нина Харитонова рассказала об опасениях по поводу того, что сотрудников компании при увольнении могут лишить выходного пособия за незначительные проступки.

«При наличии любого дисциплинарного взыскания человек будет лишен выплаты и уйдет с пустыми руками в дату окончания договора, то есть велик риск при незначительном проступке уйти ни с чем. Выговор могут объявить за что угодно: задержался на перерыве, опоздал на работу, ушел на пару минут раньше», — подчеркнула она.

Харитонова также рассказала, что сейчас в среднем сотрудникам IKEA при увольнении предлагают выплатить от 7 до 10 окладов одновременно в качестве выходного пособия.

15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

5 июля компания начала распродажу товаров, оставшихся на складе в России.

Позднее, 8 июля, стало известно, что «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе компаний IKEA в связи с якобы имеющими место нарушениями прав потребителей в результате ухода из России. Как указано в иске, IKEA уходит с рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь они лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров (качественных и бракованных). Подчеркивается что поведение иностранного бренда посягает на интересы сотен тысяч граждан в РФ, а также усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях.

Как заявил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев «Известиям», в деле о нарушении прав покупателей со стороны IKEA суд, скорее всего, примет стороны истца, однако вряд ли организация будет реализовывать это решение.