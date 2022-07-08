Адвокат оценил шансы IKEA на победу в суде о нарушении прав потребителей

В деле о нарушении прав покупателей со стороны основанной в Швеции нидерландской компании IKEA суд примет стороны истца, однако вряд ли организация будет реализовывать это решение. Такое мнение 8 июля выразил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.

Так он прокомментировал «Известиям» информацию о том, что «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе компаний IKEA в связи с якобы имеющими место нарушениями прав потребителей в результате ухода из России.

«Как я понимаю, иск подан в России, в наш суд, и не сомневаюсь, что решение будет в пользу истца. Но существует понятие «признание и приведение в исполнение решения арбитражных судов». Так как IKEA — это зарубежная компания, а именно шведская. Здесь надо уточнять, какие договоренности существуют между нашими странами в вопросах исполнения решений судов», — заявил эксперт.

По его словам, с учетом нынешней обстановки вряд ли компания пойдет навстречу и станет реализовывать решение суда.

«Но вполне вероятно, что решение будет в пользу тех, кто хочет реализовать свое право», — добавил Шугаев.

Как указано в иске, IKEA уходит с российского рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь они лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров (качественных и бракованных). Подчеркивается что поведение иностранного бренда посягает на интересы сотен тысяч граждан в РФ, а также усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях.

15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Позднее, 5 июля, компания начала распродажу товаров, оставшихся на складе в России.