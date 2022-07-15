Главкома ВСУ признали «врагом Украины» на сайте «Миротворец»

Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного внесли в список «врагов страны». Информация об этом появилась 14 июля на украинском сайте «Миротворец».

«Неоднократно ошибался в выборе стратегий ведения военных действий, что привело к большим потерям личного состава ВСУ, а также наемников других государств», — объясняется в публикации причина добавления главкома в черный список.

Как утверждает ресурс, Залужный «самовольно принимал решения без участия президента Украины Владимира Зеленского, а также запрещал передвигаться резервистам по стране, не давая им возможности быть рядом с близкими».

Украинская певица Алина Паш, ставшая победителем национального отбора Украины на «Евровидение-2022», оказалась в базе «Миротворца» 13 февраля. Артистку внесли в базу за посещение Крыма.

2 мая в базу украинского сайта «Миротворец» попал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вероятная причина, по которой политик оказался в черном списке, — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы данных также назвали Орбана соучастником российских преступлений.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер также попал в базу данных сайта «Миротворец» 27 мая.

Кроме того, в ноябре прошлого года украинский актер Валентин Томусяк, известный по сериалу «Крепостная», стал «угрозой национальной безопасности». А 3 ноября, министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности страны поместило в «черный список» более 30 деятелей культуры, которые представляют «угрозу национальной безопасности». Среди них — десятки россиян, в том числе актеры, сыгравшие в фильме «Солнцепек».

И уже 5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.

Украинский интернет-сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе занимавшего в то время пост внештатного советника МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Ресурс содержит открытую базу личных данных граждан, которые находились в зоне боевых действий на Украине. В частности, на сайте публиковался список аккредитованных властями ДНР работников СМИ. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелов со стороны украинских военных и попросили о помощи.

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