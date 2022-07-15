Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ заявил о риске глобальной рецессии из-за санкций Запада
Мир
Трамп заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года
Мир
Болсонару пообещал представить Зеленскому способ разрешения конфликта
Политика
Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год с профицитом
Армия
Сержант Штри защитил от боевиков стратегически важный мост
Мир
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
Мир
Минобороны РФ раскрыло план боевиков взорвать мост в Днепропетровской области
Мир
В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения оспой обезьян
Мир
Президент Шри-Ланки подал заявление об отставке по электронной почте
Мир
Киев требует от мобилизованных отказываться от прохождения медкомиссии
Экономика
США разрешили связанные с удобрениями и продовольствием транзакции с РФ
Сюжет:

Главкома ВСУ признали «врагом Украины» на сайте «Миротворец»

0
Фото: Unsplash/Yehor Milohrodskyi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного внесли в список «врагов страны». Информация об этом появилась 14 июля на украинском сайте «Миротворец».

Разделали под рейх: можно ли изменить взгляды украинских радикалов
Эксперты рассказали о корнях неонацизма и существующих методах борьбы с ним

«Неоднократно ошибался в выборе стратегий ведения военных действий, что привело к большим потерям личного состава ВСУ, а также наемников других государств», — объясняется в публикации причина добавления главкома в черный список.

Как утверждает ресурс, Залужный «самовольно принимал решения без участия президента Украины Владимира Зеленского, а также запрещал передвигаться резервистам по стране, не давая им возможности быть рядом с близкими».

Украинская певица Алина Паш, ставшая победителем национального отбора Украины на «Евровидение-2022», оказалась в базе «Миротворца» 13 февраля. Артистку внесли в базу за посещение Крыма.

2 мая в базу украинского сайта «Миротворец» попал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вероятная причина, по которой политик оказался в черном списке, — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы данных также назвали Орбана соучастником российских преступлений.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер также попал в базу данных сайта «Миротворец» 27 мая.

Кроме того, в ноябре прошлого года украинский актер Валентин Томусяк, известный по сериалу «Крепостная», стал «угрозой национальной безопасности». А 3 ноября, министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности страны поместило в «черный список» более 30 деятелей культуры, которые представляют «угрозу национальной безопасности». Среди них — десятки россиян, в том числе актеры, сыгравшие в фильме «Солнцепек».

И уже 5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.

Украинский интернет-сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе занимавшего в то время пост внештатного советника МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Ресурс содержит открытую базу личных данных граждан, которые находились в зоне боевых действий на Украине. В частности, на сайте публиковался список аккредитованных властями ДНР работников СМИ. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелов со стороны украинских военных и попросили о помощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022