Зеленский уволил ответственного за черный список россиян чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц. Указ об этом размещен на сайте президента 5 ноября.

«Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», — говорится в нем.

Кукса занял пост главы Департамента защиты государственности СБУ указом Зеленского от 16 января 2021 года и сменил на нем ранее уволенного Анатолия Дублика.

По данным источников издания «Українськi Новини», Кукса отвечал за формирование списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В этот список по ошибке включили украинского актера Валентина Томусяка. На следующий день СБУ извинилась за инцидент и пообещала детально разобраться, как такое могло произойти.

3 ноября министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности страны поместило в черный список более 30 деятелей культуры, которые представляют «угрозу национальной безопасности». Среди них — десятки россиян, в том числе актеры, сыгравшие в фильме «Солнцепек».