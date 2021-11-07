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Зеленский уволил ответственного за черный список россиян чиновника

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц. Указ об этом размещен на сайте президента 5 ноября.

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«Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», — говорится в нем.

Кукса занял пост главы Департамента защиты государственности СБУ указом Зеленского от 16 января 2021 года и сменил на нем ранее уволенного Анатолия Дублика.

По данным источников издания «Українськi Новини», Кукса отвечал за формирование списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В этот список по ошибке включили украинского актера Валентина Томусяка. На следующий день СБУ извинилась за инцидент и пообещала детально разобраться, как такое могло произойти.

3 ноября министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности страны поместило в черный список более 30 деятелей культуры, которые представляют «угрозу национальной безопасности». Среди них — десятки россиян, в том числе актеры, сыгравшие в фильме «Солнцепек».

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