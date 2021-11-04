Украинский актер Томусяк пополнил «черный список» Киева

Украинский актер Валентин Томусяк, известный по сериалу «Крепостная», стал «угрозой национальной безопасности». Об этом открытии рассказала супруга артиста Екатерина в среду, 3 ноября.

«На мой взгляд, это связано с российской картиной «Солнцепек». Мы ее не видели, но и никакого отношения к ней не имеем. Насколько я знаю, в этом фильме речь идет о войне на Донбассе», — отметила она в комментарии порталу Vesti.ua.

Супруга актера объяснила, что месяц назад на одном из российских сайтов о кино кто-то случайно или умышленно добавил имя Томусяка в список актеров, сыгравших в картине. Женщина написала обращение к администрации сайта и имя мужа убрали. Но Служба безопасности Украины (СБУ) разбираться в нюансах не стала и добавила его в базу.

«Меня возмущает то, что люди перед тем как внести мужа в черный список не посмотрели картину и не перепроверили информацию. Такое впечатление, что они просто скопировали с какого-то сайта список актеров и внесли их всех в «черный список», — считает Екатерина.

Валентин Томусяк прокомментировать информацию не смог, так как о своем новом статусе услышал впервые и представлений о причинах подобного у него нет.

Ранее, 3 ноября, министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности страны поместило в «черный список» более 30 деятелей культуры, которые представляют «угрозу национальной безопасности». Среди них — десятки россиян, в том числе актеры, сыгравшие в фильме «Солнцепек».

Один из них — Сергей Воробьев выразил сожаление о том, что его имя пополнило список «угроз нацбезопасности Украины». Он назвал «невменяемыми» украинские законы и признался, что актеров из-за них периодически снимают с проектов.

Коллега Воробьева по «Солнцепеку» Андрей Фомин заявил, что попасть в «черный список» рассчитывал раньше, так как давно обозначил свое мнение по теме, принимая активное участие за возвращение Крыма в Россию.

До этого экс-депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, комментируя включение в базу «Миротворца» 12-летней Фаины Савенковой из Луганска, заявил, что этот сайт был создан на Украине для того, чтобы устрашать людей.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует имена и данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками Украины. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.