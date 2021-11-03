Экс-депутат Верховной рады объяснил цель создания сайта «Миротворец»

Сайт «Миротворец» был создан на Украине для того, чтобы устрашать людей. Об этом в среду, 3 ноября, заявил «Известиям» экс-депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, комментируя включение в базу «Миротворца» 12-летней Фаины Савенковой из Луганска.

Он напомнил, что сайт был создан сразу после государственного переворота в 2014 году. По словам политика, это было такое же шоковое событие для людей на востоке, как убийства на майдане, убийство журналистов Павла Шеремета, Олеся Бузины, а также политика Олега Калашникова.

«Ясно, что он был сделан, чтобы устрашать людей. <…> Эти устрашающие действия можно сравнить с тем, что делали эсесовцы, когда приходили на территорию советской Украины. Людей учили быть послушными рабами. Тоже самое делают сейчас националистические власти, которые сидят в руководстве Украины. Это просто список Шиндлера (отсылка к сюжету одноименного фильма 1993 года о событиях во время холокоста. — Ред.), который будет использован на суде, который в свое время будет проводить сам украинский народ. То, что сейчас никто не расследует эти списки, не значит, что так будет вечно», — подчеркнул Балицкий.

В конце мая 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, где призвала организацию не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь. После этого несовершеннолетняя была внесена в список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины, на сайте «Миротворец». Сама Савенкова охарактеризовала публикацию личных данных детей на подобных сайтах как нарушение прав ребенка.

При этом 12 октября представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал низостью внесение Савенковой в базу сайта.

19 октября школьница призвала президента Украины Владимира Зеленского закрыть сайт «Миротворец», в базу которого она включена как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности страны. Она также указала на то, что размещение личной информации о людях на портале может угрожать их жизни.

2 ноября стало известно, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) намерен обсудить с украинской стороной ситуацию вокруг 12-летней Фаины Савенковой.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует список, в котором обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками Украины. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.