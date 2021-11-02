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ЮНИСЕФ обсудит с Украиной внесение в базу «Миротвореца» 12-летней девочки

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) намерен обсудить с украинской стороной ситуацию вокруг 12-летней Фаины Савенковой из Луганска, которую внесли в базу сайта «Миротворец» как якобы представляющую угрозу национальной безопасности Украины. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Мы получили реакцию исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор на направленную ей нами недавно копию письма Фаины Савенковой на имя генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. В письме Фор подтверждается, что Фаина, как и другие дети, имеет законное право выражать свою позицию и быть при этом защищенной от любых нападок и посягательств. ЮНИСЕФ планирует обсудить ситуацию с соответствующими партнерами на Украине, а также пообщаться с самой Фаиной, которой в фонде желают удачи и творческого вдохновения», — рассказал он журналистам.

В обращении к Гутерришу девочка попросила о помощи и выразила надежду на то, что ООН сможет повлиять на Киев, чтобы личная информация детей была удалена с «Миротворца», а сам портал был заблокирован.

19 октября школьница призвала президента Украины Владимира Зеленского закрыть сайт «Миротворец», в базу которого она включена как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности страны. Она также указала на то, что размещение личной информации о людях на портале может угрожать их жизни.

В конце мая Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, где призвала организацию не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь. После этого несовершеннолетняя была внесена в список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины на сайте «Миротворец».

12 октября представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал низостью внесение Савенковой в базу сайта. Ребенка обвиняют в «распространении фейков и собственных домыслов», а также в участии в писательских конкурсах в России, отметил Мирошник. На сайте размещены личные данные, фотографии и скриншоты публикаций девочки.

Маленькая писательница, в свою очередь, охарактеризовала публикацию личных данных детей на подобных сайтах как нарушение прав ребенка. По ее мнению, власти Украины никак не реагируют на нарушение прав детей в своей стране. Савенкова выразила надежду на то, что меры по блокировке сайта будут приняты.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует список, в котором обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их изменниками Украины.

В феврале Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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