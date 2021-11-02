ЮНИСЕФ обсудит с Украиной внесение в базу «Миротвореца» 12-летней девочки

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) намерен обсудить с украинской стороной ситуацию вокруг 12-летней Фаины Савенковой из Луганска, которую внесли в базу сайта «Миротворец» как якобы представляющую угрозу национальной безопасности Украины. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы получили реакцию исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор на направленную ей нами недавно копию письма Фаины Савенковой на имя генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. В письме Фор подтверждается, что Фаина, как и другие дети, имеет законное право выражать свою позицию и быть при этом защищенной от любых нападок и посягательств. ЮНИСЕФ планирует обсудить ситуацию с соответствующими партнерами на Украине, а также пообщаться с самой Фаиной, которой в фонде желают удачи и творческого вдохновения», — рассказал он журналистам.

В обращении к Гутерришу девочка попросила о помощи и выразила надежду на то, что ООН сможет повлиять на Киев, чтобы личная информация детей была удалена с «Миротворца», а сам портал был заблокирован.

19 октября школьница призвала президента Украины Владимира Зеленского закрыть сайт «Миротворец», в базу которого она включена как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности страны. Она также указала на то, что размещение личной информации о людях на портале может угрожать их жизни.

В конце мая Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, где призвала организацию не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь. После этого несовершеннолетняя была внесена в список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины на сайте «Миротворец».

12 октября представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал низостью внесение Савенковой в базу сайта. Ребенка обвиняют в «распространении фейков и собственных домыслов», а также в участии в писательских конкурсах в России, отметил Мирошник. На сайте размещены личные данные, фотографии и скриншоты публикаций девочки.

Маленькая писательница, в свою очередь, охарактеризовала публикацию личных данных детей на подобных сайтах как нарушение прав ребенка. По ее мнению, власти Украины никак не реагируют на нарушение прав детей в своей стране. Савенкова выразила надежду на то, что меры по блокировке сайта будут приняты.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует список, в котором обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их изменниками Украины.

В феврале Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.