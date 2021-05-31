Девочка из Луганска записала видеообращение к членам Совбеза ООН

Девочка из Луганска Фаина С. записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, где призвала организацию не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь. Видеозапись опубликовал в понедельник, 31 мая, в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я хочу, чтобы в Организации Объединенных Наций не забывали про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право на детство и мирную жизнь... Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми, хотим выбирать свое будущее и хотим просто жить», — говорит девочка.

Она напомнила, что мирная жизнь невозможна в условиях продолжения войны. В ходе видеообращения жительница Луганска вспоминает, как в 2014 году были совершены налеты украинских самолетов, в результате которых погибли взрослые и дети.

Полянский, в свою очередь, подчеркнул, что послание девочки было очень трогательным.

«Накануне Международного дня защиты детей юный писатель Фаина Савенкова из Донбасса призвала ООН не забывать о детях Донбасса, которые вот уже семь лет живут в условиях войны. Сложно сдержать эмоции, когда получаешь такие призывы… Разумеется, забыть о том, что творит украинская армия на востоке собственной страны мы коллегам по СБ ООН не дадим», — подчеркнул он.

Ранее, 3 мая, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что миротворцы ООН не присутствуют в Донбассе, поскольку переговоры с Киевом об их функции в зоне конфликта зашли в тупик. По его словам, ДНР видит миротворцев ООН только в качестве людей, которые выполняют охранный функционал в адрес СММ (специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ.

14 апреля представители ДНР сообщили о гибели мирного жителя от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 3 апреля народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила о том, что в результате атаки украинского дрона на окраине Донецка погиб ребенок 2016 года рождения. Ребенок находился во дворе жилого дома в поселении Александровское, когда беспилотник сбросил на район взрывное устройство.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.