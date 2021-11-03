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Актер Фомин оценил пополнение черного списка Украины своим именем

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Актер Андрей Фомин, сыгравший в фильмах «Солнцепек» и «Донбасс. Окраина», прокомментировал тот факт, что он теперь «угроза нацбезопасности Украины». Особой опасности в этом артист для себя не видит и считает, что подобными списками страна «наживает себе врагов», о чем стало известно в среду, 3 ноября.

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«Да, мне звонил кто-то. Ну уроды, всё! Какая еще реакция?! У меня еще с 2014 года на них негатив. Меня давно уже, наверное, должны были внести в списки. Я же еще снимался в фильме «Донбасс. Окраина», и в 2014 году активное принимал участие за возвращение Крыма в Россию, писал плакаты, бегал тут, кричал. Так что мне вообще на них наплевать», — поделился актер в беседе с «Известиями».

Он уточнил, что узнал о попадании в черный список от своего агента, которая получила телефонный звонок из газеты с просьбой прокомментировать тот факт, что Андрей Фомин «типа как террорист».

«Что ж мне теперь делать? Бояться? Я не знаю, зачем они это делают, врагов себе наживают», — выразил Фомин свое недоумение.

Ранее, 3 ноября, более 30 россиян, в том числе актеры, были внесены министерством культуры и информационной политики Украины в черный список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности Украины». В этом перечне насчитывается 258 человек.

До этого экс-депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, комментируя включение в базу «Миротворца» 12-летней Фаины Савенковой из Луганска, заявил, что этот сайт был создан на Украине для того, чтобы устрашать людей.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует имена и данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками Украины. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.

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