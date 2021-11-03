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Украина внесла в черный список 30 деятелей культуры из РФ

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Украинское министерство культуры и информационной политики добавило в черный список 30 россиян, среди которых российские актеры. Обновленный список, в который минкульт внес на текущий момент 258 человек, опубликован на сайте ведомства.

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Отмечается, что ведомство приняло такое решение по представлению Службы безопасности Украины.

В список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности Украины», вошли: Анастасия Бакланова, Павел Богомолов, Татьяна Бурнакина, Илья Власов, Сергей Воробьев, Константин Гапонов, Михаил Грищенко, Роман Гусев, Илья Домбровский, Александр Загуляев, Вячеслав Земляной, Александр Классен, Юрий Котов, Евгений Кузьмин, Александр Лапшов, Игорь Лучихин, Владимир Миллер, Катерина Насонова, Роман Никифоров, Андрей Пензин, Егор Попов, Михаил Разикин, Александр Романов, Андрей Скабара, Валентин Томусяк, Евгений Федоров, Андрей Фомин, Дмитрий Чудин, Максим Шпаковский и Людмила Яковлева.

Сейчас в этом перечне находятся 258 человек.

21 октября в рамках очередного расширения «черного списка» министерство культуры Украины запретило въезд в страну 13 деятелям культуры из России. Тогда в список вошли: Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Марина Денисова, Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые, по мнению сотрудников ведомства, «создают угрозу национальной безопасности».

В число первых артистов, выступления которых запрещены на Украине, попали Олег Газманов, Валерия Перфилова (известная под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. С тех пор время от времени этот список расширяется.

7 октября сообщалось, что в Днепре (бывший Днепропетровск) прошла акция «Коридор позора» против концерта российской певицы Ирины Круг из-за выступления артистки в Крыму.

До этого, 13 сентября, служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому исполнителю Алишеру Моргенштерну вести любую концертную деятельность на территории страны. Музыкант попал с список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности страны», и как Валеев (бывшая фамилия рэпера), и как Моргенштерн. В ведомстве пояснили, что лингвистическая экспертиза подтвердила наличие пропаганды в текстах артиста культа насилия и жестокости, а также распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ.

12 августа российскому певцу Филиппу Киркорову на три года запретили въезд на Украину. Ранее, 27 июня певца исключили из черного списка министерства культуры и информационной политики Украины.

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