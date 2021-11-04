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Актер Воробьев прокомментировал наличие своего имени в «черном списке» Украины

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Российский актер Сергей Воробьев, сыгравший в фильмах «Солнцепек» и «Турист», выразил сожаление о том, что его имя пополнило список «угроз нацбезопасности Украины». Он назвал «невменяемыми» украинские законы и признался, что актеров из-за них периодически снимают с проектов. Об этом он рассказал «Известиям» в четверг, 4 ноября.

«Работаю с продюсерами, в том числе украинскими. У нас нет в актерской среде людей, ориентированных на политику. Все мы друг к другу с уважением относимся. То, что там правительственные чиновники придумывают украинские законы невменяемые, печально. Думаю, со временем всё на свои места встанет. Изменится к лучшему. Неприятно, конечно. С работы снимают периодически. К Украине с уважением отношусь, люди там прекрасные», — рассказал актер.

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Коллега Воробьева по «Солнцепеку» — фильму 2014 года о жизни ветерана афганской войны — Андрей Фомин заявил, что попасть в «черный список» рассчитывал раньше, так как давно обозначил свое мнение по теме, принимая активное участие за возвращение Крыма в Россию.

Ранее, 3 ноября, более 30 россиян, в том числе актеры, были внесены министерством культуры и информационной политики Украины в черный список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности». В этом перечне насчитывается 258 человек.

До этого экс-депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, комментируя включение в базу «Миротворца» 12-летней Фаины Савенковой из Луганска, заявил, что этот сайт был создан на Украине для того, чтобы устрашать людей.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует имена и данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками Украины. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.

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