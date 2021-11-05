СБУ извинилась за внесение имени актера Томусяка в «черный список» Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) извинилась перед украинским актером Валентином Томусяком за внесение его имени в «черный список» — перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности страны. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Он также указал, что украинская служба занимается вопросом исключения имени актера из списка.

«Томусяк был внесен по ошибке, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку», — приводит слова пресс-секретаря украинского ведомства LIGA.net.

Факт внесения Валентина Томусяка в списки «угроз национальной безопасности» прокомментировала его супруга Екатерина, которая предположила, что решение украинских властей было обусловлено случайным указанием имени актера в списках исполняющих роли в фильме «Солнцепек» — кинопроизведении, посвященном войне на Донбассе.

3 ноября, министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности страны поместило в «черный список» более 30 деятелей культуры, которые представляют «угрозу национальной безопасности». Среди них — десятки россиян, в том числе актеры, сыгравшие в фильме «Солнцепек».