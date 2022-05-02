Премьера Венгрии добавили в черный список украинского сайта «Миротворец»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился в базе украинского сайта «Миротворец» с пометкой «антиукраинский пропагандист». Это следует из данных портала.

Вероятная причина, по которой политик оказался в черном списке, — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы данных также назвали Орбана «соучастником российских преступлений».

Украинский интернет-сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе занимавшего в то время пост внештатного советника МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных граждан, которые находились в зоне боевых действий. В частности, на сайте публиковался список аккредитованных властями Донецкой Народной Республики работников СМИ.

25 марта украинский лидер Владимир Зеленский огласил два требования украинцев к Венгрии: разрешить поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Однако правительство Венгрии отказало Украине. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто тогда ответил, что правительство страны на это не пойдет, так как не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа.

3 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Орбану, который у власти уже 12 лет, впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политсил. В нее вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул правоконсервативный «Йоббик».

Орбан отметил, что оппозиция хочет вмешательства страны в ситуацию на Украине, но правящая партия страны «Фидес» в случае победы не допустит такого развития событий, так как это было бы трагично для Венгрии. Коалиция Орбана одержала уверенную победу. После выборов премьер причислил президента Украины к противникам «Фидес».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелов со стороны украинских военных и попросили о помощи.

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