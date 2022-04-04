Орбан внес Зеленского в список своих противников наряду с Соросом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан причислил президента Украины Владимира Зеленского к противникам венгерской правящей партии «Фидес». Об этом он заявил в своей речи после победы его партии на парламентских выборах в воскресенье, 3 апреля.

«Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов», — сказал он.

Среди своих противников Орбан перечислил конкурентов из коалиции проевропейских политсил, украинского лидера, американского миллиардера Джорджа Сороса, «бюрократов» ЕС и международные СМИ.

В рамках своей предвыборной кампании венгерский премьер-министр заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. По его словам, такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии.

Ранее, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский повторил требования украинцев: разрешить Венгрии поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Однако правительство Венгрии отказало Украине, не желая «рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа».

«Правительство Венгрии на это не пойдет, поскольку не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа», — ответил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

26 марта Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского из-за позиции по Украине: «Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры. На вопрос, на чьей стороне выступает Венгрия, ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии».

По словам Орбана, об участии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО постоянно ведутся открытые и скрытые дебаты. Он добавил, что Венгрии каждый раз приходится отстаивать свои национальные интересы, так как правительство страны «не хочет плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами» и предпочитает «держаться подальше от конфликта».

21 марта Орбан после консультаций по видеосвязи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем выступил против создания бесполетной зоны над Украиной, так как это представляет опасность.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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