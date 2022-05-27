Бывшего госсекретаря США внесли в базу сайта «Миротворец»

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу данных сайта «Миротворец». В Киеве заявили, что бывший политик якобы участвовал в «информационной спецоперации России против Украины». Дипломат обозначен как «соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан», передает телеканал «Известия». На прошедшем форуме в Давосе бывший госсекретарь предложил Киеву отдать часть своих земель, чтобы закончить спецоперацию. Генри Киссинджер возглавлял Госдеп США с 1973 по 1977 год, является лауреатом Нобелевской премии мира.

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