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Эксперт оценил вероятность запуска «Северного потока» на полную мощность

Эксперт Мельников допустил, что «Северный поток» не выйдет на полную мощность в обозримом будущем
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Фото: REUTERS
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Объем поставок по газопроводу «Северный поток» вряд ли выйдет на полную мощность после возвращения из Канады турбины Siemens. Такое мнение в четверг, 14 июля, в беседе с «Известиями» выразил глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

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«Несмотря на то что Канада предоставила Siemens Energy лицензию до 2025 года, позволяющую проводить ремонт газоперекачивающих агрегатов для КС «Портовая» на заводе в Монреале, скорее всего, это не приведет к быстрому восстановлению прокачки по «Северному потоку». «Газпром» 13 июля заявил, что не имеет документального подтверждения того, что ремонт агрегатов в Канаде может быть продолжен», — отметил он.

По словам Мельникова, компания в период остановки «Северного потока» на ремонт с 11 по 21 июля не увеличила поставки газа в Европу по украинскому направлению, как делала в предыдущие годы. Как подчеркнул эксперт, это может косвенно свидетельствовать о том, что «Газпром» намерен и дальше ограничивать поставки по СП-1, тем самым добиваясь от Германии более четких гарантий обеспечения работоспособности этого газопровода.

«Наш базовый сценарий предполагает, что после доставки турбины Siemens из Монреаля на КС «Портовая» в начале августа прокачка по «Северному потоку» увеличится до 100 млн кубометров в сутки, однако не достигнет проектной мощности в 167 млн кубометров в сутки», — заключил он.

Ранее в этот день официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала ситуацию вокруг турбины для «Северного потока» адским цирком. Она отметила, что Канада приняла по этому вопросу весь комплекс мер, но при этом даже не задумалась о том, как она их будет реализовывать.

Как рассказал «Известиям» в четверг ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин, отсрочка запуска «Северного потока – 1» после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн в день, или €1,5 млрд в неделю.

До начала ремонта газопровода в Европу через СП-1 ежедневно шло около 67 млн кубометров газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», но пока этого до сих пор еще не сделали.

10 июля агентство Reuters сообщило, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

В свою очередь временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков указал, что попытка отправки канадскими властями в Германию турбины является прецедентом. По словам Проскурякова, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит, и влияют на глобальные рынки.

В период ремонтных работ на «Северном потоке», которые продлятся с 11 по 21 июля, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину.

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