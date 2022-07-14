Отсрочка запуска «Северного потока-1» (СП-1) после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн в день, или €1,5 млрд в неделю, рассказал «Известиям» ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин.

Эти расчеты основаны на предположении, что при нулевой прокачке по газопроводу потребители в ЕС будут замещать недостающие объемы, приобретая газ на бирже.

Дмитрий Полохин отметил, что до начала ремонта в Европу через СП-1 ежедневно шло около 67 млн кубометров газа. Газопровод работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», но пока этого не сделали.

Задержка ремонта СП-1 и спекуляции вокруг этой темы могут обеспокоить участников рынка и поднять цену газа на бирже до уровня €3500 за тысячу кубометров (с нынешних и без того высоких уровней €1800-1900), отметил Полохин. Стоимость голубого топлива по долгосрочным контрактам для различных европейских стран составляет около €250-300 за тысячу кубометров, сказал «Известиям» член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Рустам Танкаев.

Остановка СП-1 на ремонт с 11 по 21 июля — плановая работа, которая происходит регулярно, но на фоне политических разногласий нельзя исключать, что приостановка работы может затянуться, согласен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

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«Утро вечера дороже: отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд»