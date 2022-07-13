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МИД РФ назвал прецедентом решение Канады по турбине для «Северного потока»

Поверенный РФ в Оттаве: отправка турбины из Канады в ФРГ является явным нарушением санкций
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Фото: Global Look Press/Christian Modla
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Отправка канадскими властями в Германию турбины для газопровода «Северный поток» является прецедентом. Такое заявление 13 июля сделал временный поверенных в делах России в Канаде Владимир Проскуряков.

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«Это явный прецедент. Но Канада пытается заверить Киев, что дальнейшего послабления не должно быть. Хотя очевидно, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит, и влияют на глобальные рынки», — прокомментировал он ситуацию в эфире телеканала «Россия 24».

10 июля агентство Reuters сообщило, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

Это решение также прокомментировали в Госдепартаменте США 11 июля, заявив, что Америка оддерживает решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток». Там же добавили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа.

Решение Канады также поддержали в Еврокомиссии. В частности, в заявлении ЕК, опубликованном 12 июля, говорится, что возвращение турбины устранит один из предлогов для сокращения потоков российского газа в ЕС. При этом отмечалось, что Еврокомиссия находится в тесном контакте по этому вопросу как с Германией, так и с Канадой, а также с немецким концерном Siemens.

В период ремонтных работ на «Северном потоке», которые продлятся с 11 по 21 июля, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину.

Ранее в июле отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку» может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС. Так, по состоянию на 13 июля цена газа в ЕС превысила $1900 за 1 тыс. куб. м.

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