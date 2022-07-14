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Захарова назвала адским цирком ситуацию вокруг турбин для «Северного потока»

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 июля прокомментировала ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада всё же решила отправить в Германию, несмотря на антироссийские санкции.

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«Я считаю, что ситуация вокруг турбин — это какой-то адский цирк», — сказала дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

Захарова указала, что Канада приняла по вопросу возвращения турбины весь комплекс мер, но при этом даже не задумалась о том, как она их будет реализовывать.

«Они не задали себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании и своих хотя бы флагманских направлений экономики, финансов и так далее», — добавила дипломат.

Представитель МИДа резюмировала, что режимы стран Запада «не предполагают аналитического подхода» к решениям Европы, из-за чего всё больше принципиальных и жизненно важных сфер жизнедеятельности они своими же руками не просто подставляют не под удар, а уже просто ставят на грань выживания.

Как рассказал «Известиям» в четверг ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин, отсрочка запуска «Северного потока – 1» (СП-1) после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн в день, или €1,5 млрд в неделю.

До начала ремонта газопровода в Европу через СП-1 ежедневно шло около 67 млн кубометров газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», но пока этого до сих пор еще не сделали.

10 июля агентство Reuters сообщило, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

13 июля временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков указал, что попытка отправки канадскими властями в Германию турбины для газопровода «Северный поток» является прецедентом. По словам Проскурякова, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит, и влияют на глобальные рынки.

В период ремонтных работ на «Северном потоке», которые продлятся с 11 по 21 июля, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину.

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