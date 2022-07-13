Экономист предрек возвращение ФРГ в каменный век без российских энергоресурсов

Полный отказ Германии от российской нефти к 31 декабря, а от угля — уже к 1 августа в первую очередь ударит не по России, у которой ФРГ не является основным покупателем энергоресурсов, а по самой Германии. Такое мнение экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко высказал в среду, 13 июля.

Он отметил, что не понимает, в какую игру играет Германия.

«Свободных альтернативных источников нефти на мировом рынке нет, и делиться свободными объемами с Германией никто не будет — это уже заявляли Япония, Австралия, Канада, все крупные поставщики этих ресурсов. Если даже Иран начнет им отпускать нефть, они больше 2 млн т в год поставить не смогут», — отметил экономист в беседе телеканалом «360».

Зайченко предположил, что Германия хочет свалить на кого-то свои проблемы в условиях риска рецессии. Он добавил, что газ, который продается в ЕС, на 90% идет на энергоснабжение.

«У них все ТЭЦ были построены под российский газ, альтернативный они покупать просто не смогут. Если мы не будем поставлять газ, у них начнется каменный век — они могут говорить всё что угодно, но альтернатив нет», — уверен экономист.

Он рассказал, что его коллега, много лет живущий в Берлине, пожаловался, что коммунальные платежи растут третий месяц подряд. Зайченко подчеркнул, что это последствия действий властей страны.

С 11 июля газопровод «Северный поток – 1» находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через СП-1 осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.4 июля глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%, добавил он.

В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 24 июня заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе..