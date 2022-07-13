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Вирусолог спрогнозировал слабость новой волны коронавируса в РФ

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал слабость новой волны коронавируса в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России очередная волна COVID-19, скорее всего, не будет значительной, и не стоит ожидать высокой смертности. Об этом профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил в среду, 13 июля.

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«Идет вот эта вот волна, и не исключено, что она придет к нам. Однако она не будет такой значительной. Летальность тоже у этих вариантов (коронавируса. — Ред.) не повышена. Поэтому я думаю, что мы с возможной волной, которая может оказаться в июле-августе, вполне справимся, она не будет такой уж значительной, не будет сопровождаться большим числом смертей», — цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что введение ограничительных мер на фоне роста вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в России не требуется, сообщает телеканал «Звезда».

При этом глава ведомства Анна Попова отметила, что гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности. Людям из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.

Днем ранее в оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщили, что в Москве рост случаев инфицирования коронавирусом обусловлен распространением неопасного подштамма «Омикрона». Так, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57%. В большинстве случаев заболевание требует лечения, похожего на лечение классического ОРВИ.

11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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