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Оперштаб назвал причину роста случаев COVID-19 в Москве

Оперштаб: рост случаев COVID-19 связан с распространением подштамма «Омикрона»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Москве рост случаев инфицирования коронавирусом обусловлен распространением неопасного подштамма «Омикрона». Об этом сообщили в оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

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«Оперштаб: рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением неопасного подштамма омикрона», — говорится в сообщении.

За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57%, передает RT.

Отмечается, что в большинстве случаев заболевание требует лечения, похожего на лечение классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который вырос за тот же период всего на 9%, передает агентство городских новостей «Москва».

В столице есть все необходимые мощности для борьбы с инфекцией, в городе свободно 2/3 коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, пишет REGNUM.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации, сообщает телеканал «360».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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