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На выборах премьера Великобритании зарегистрировали восемь кандидатов

За пост премьера Великобритании поборются восемь кандидатов
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В Великобритании определились кандидаты на пост премьер-министра и главы Консервативной партии. Об этом 12 июля сообщил глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди.

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Всего в список вошли восемь человек. Среди них глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Трое кандидатов — глава минтранса Грант Шаппс, экс-глава минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти — отказались от дальнейшего участия в выборах.

13 июля среди членов парламента от Консервативной партии состоится первый тур голосования. Кандидатам необходимо будет получить как минимум 30 голосов для продолжения борьбы. Процедура будет проходить до тех пор, пока не останутся два претендента. После этого в выборах будут участвовать уже около 200 тыс. членов партии.

11 июля Брейди сообщил, что результаты выборов нового премьер-министра и главы Консервативной партии будут известны 5 сентября.

В настоящее время исполняющим обязанности премьер-министра и главы тори является Борис Джонсон. 7 июля он объявил об уходе с обоих постов. После этого Джонсон заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства Джонсона. Их заявления об уходе стали поступать после недавно разгоревшегося очередного скандала вокруг премьера Джонсона. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия тогда сложили более 50 лиц. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

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