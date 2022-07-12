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Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок комплекса Harpoon под Одессой

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ВС РФ нанесли удар по установкам противокорабельных ракет Harpoon, которые находились в Одесской области. Об этом 12 июля сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары ВСУ по Энергодару и АЭС подвергают опасности всю Европу. Онлайн спецоперации 12 июля
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Так, в районе Березани Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» были уничтожены ракетного комплекса Harpoon производства США.

Помимо этого, в результате еще одного удара высокоточными ракетами уничтожены 180 военнослужащих, а также 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.

Наряду с этим ВКС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска.

Также уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в ДНР.

Уточняется также, что за прошедшие сутки Вооруженные силы — оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия — поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами, артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах, а также живую силу и технику в 111 районах.

О поставке Harpoon Украине стало известно в конце мая. В июне береговую линию Украины усилили этими противокорабельными комплексами. 8 июля в Одесской области были уничтожены две установки Harpoon, которые поставила Великобритания.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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