В Париже автобус въехал в витрину магазина

Автобус протаранил витрину магазина в XV округе Парижа 12 июля, в результате минимум семь человек пострадали. Об этом сообщило интернет-издание Actu17.

Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Причины инцидента выясняются.

Ранее в этот день стало известно, что микроавтобус с туристами упал в пропасть в Турции. ДТП произошло на 44-м км автодороги Тунджели – Эрзинджан. Туристический микроавтобус отправился в рейс из Малатьи на Черное море и рухнул в пропасть на обратном пути. Предположительно, водитель не справился с управлением. В результате пострадали 18 человек.