Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции

Микроавтобус с туристами упал в пропасть в Турции. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила турецкая газета Star.

ДТП произошло на 44-м км автодороги Тунджели – Эрзинджан. Туристический микроавтобус отправился в рейс из Малатьи на Черное море и рухнул в пропасть на обратном пути. Предположительно, водитель не справился с управлением, уточняет REGNUM. В результате пострадали 18 человек, сообщает телеканал «360».

На место выехали бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и жандармерии, пишет НСН. Раненые были госпитализированы.

Пока не известно, были ли среди пассажиров россияне, отмечает Life.ru.

Ранее в июле четыре человека, в том числе гражданин России, пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье на юге Турции. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, пишет «Москва 24».