Россиянин пострадал в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Четыре человека пострадали в аварии с туристическим автобусом в провинции Анталья на юге Турции в четверг, 7 июля.

Среди пострадавших один гражданин России, передает НСН. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Турции.

«ДТП на трассе Аланья – Манавгат произошло сегодня утром, в 4:50. Пострадавшие в аварии, включая одного подтвержденного местными властями гражданина России, были доставлены в ближайшую больницу», — сообщили в диппредставительстве.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, пишет «Москва 24».

Ранее, 5 июля, авария произошла в Анталье на трассе Аксеки – Сейдишехир. Микроавтобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем.

В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе российские граждане Виктория Борисенко, Наталья Шлапакова и Екатерина Дормидонтова.

Пострадавших из поврежденных автомобилей доставали пожарные. Они были доставлены машинами скорой помощи в ближайшие больницы.

Ранее в этот же день в Турции произошло еще одно крупное ДТП, в котором погибли по меньшей мере шесть человек. Междугородний автобус вылетел с дороги и перевернулся. Еще 25 человек получили травмы средней тяжести.