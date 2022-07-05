Трое россиян пострадали в ДТП в Анталье

В результате ДТП в Турции пострадали трое россиян. Об этом 5 июля сообщил телеканал TRT.

Авария произошла в Анталье на трассе Аксеки — Сейдишехир. При не выясненных пока обстоятельствах микроавтобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем.

В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе российские граждане Виктория Борисенко, Наталья Шлапакова и Екатерина Дормидонтова.

Пострадавших из поврежденных автомобилей доставали пожарные. Они были доставлены машинами скорой помощи в ближайшие больницы.

Ранее в этот же день в Турции произошло еще одно крупное ДТП, в котором погибли по меньшей мере шесть человек. Междугородний автобус вылетел с дороги и перевернулся. Еще 25 человек получили травмы средней тяжести.