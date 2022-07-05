В Турции в результате ДТП с автобусом погибли шесть человек

На трассе Кыркларэли — Стамбул в Турции в результате ДТП с автобусом 5 июля по меньшей мере шесть человек погибли, еще 25 получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщает телеканал «А-хабер» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, водитель междугороднего автобуса, следовавшего из приграничного с Болгарией города Эдирне в Бодрум, не справился с управлением, и, как следствие, транспорт перевернулся на дороге.

В настоящий момент пострадавшие госпитализированы, а правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

30 июня на Кубани перевозивший из Геленджика в Ростов-на-Дону 19 детей-спортсменов микроавтобус врезался в дорожный знак и съехал в кювет.

Известно, что во время движения водителю стало плохо с сердцем. В транспортном средстве помимо него находились 19 детей в возрасте от 11 до 15 лет, а также старший группы.