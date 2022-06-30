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На Кубани микроавтобус с 19 детьми влетел в дорожный знак

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Перевозивший из Геленджика в Ростов-на-Дону 19 детей-спортсменов микроавтобус 30 июня врезался в дорожный знак и съехал в кювет. В УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю отметили, что пострадавших нет.

«По предварительным данным, водитель, управляя автобусом «Мерседес-Спринтер», двигался со стороны Геленджика в сторону Ростова-на-Дону, допустил съезд с дороги вправо и наезд на дорожный знак и дорожное ограждение. ДТП без пострадавших», — заявили ТАСС в ведомстве.

Известно, что во время движения водителю стало плохо с сердцем. В транспортном средстве помимо него находились 19 детей в возрасте от 11 до 15 лет, а также старший группы.

Было принято решение временно разместить несовершеннолетних на территории Краснодара. Условия размещения и организация питания на личном контроле у прокуратуры.

29 июня в Уфе в результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей пострадали восемь человек. Медпомощь понадобилась и водителю автобуса. Три пешехода, среди которых 11-летняя девочка, также доставлены в медучреждение.

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