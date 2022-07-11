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В Госдуме оценили возможность пересмотра Канадой решения по турбине для СП-1

Депутат Чепа: Канада не поддастся на давление Украины в вопросе возвращения турбины для «Северного потока»
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
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Канада не поддастся на давление Украины, которая потребовала пересмотреть решение о возвращении турбины для газопровода «Северный поток». Об этом в понедельник, 11 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Я абсолютно уверен, что Канада не поддастся [на давление Украины], потому что всё, что происходит, не в интересах Европы и во многом,не в интересах Канады. Но сейчас на Канаду будет оказывать давление не Украина — Украина никакого давления оказать не может, — а США. При этом <…> их партнеры в Европе несут колоссальные потери», — подчеркнул он.

По словам депутата, какое-то время еще будет «какая-то возня», однако в итоге турбину для «Северного потока» всё же вернут Германии.

Ранее в этот день украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Канады в связи с решением Оттавы вернуть в Германию турбину Siemens для СП-1. Канадскую сторону призвали пересмотреть данное решение, отмечается в сообщении.

По мнению Киева, оно подрывает единство Запада и применении антироссийских санкций. Кроме того, оно создает основу для якобы продолжения использования Россией энергетики как гибридного оружия против Европы.

При этом 11 июля решение Канады о возвращении оборудования поддержали Соединенные Штаты. Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи, в свою очередь, заявил, что возврат турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину, необходимую для обслуживания СП-1.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens газопровода «Северный поток» находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их обратно из-за антироссийских санкций. Из-за отсутствия агрегатов российский «Газпром» сократил поставки газа в Германию до 40% от мощностей газопровода. А 11 июля поставки газа были полностью остановлены из-за планового ремонта газопровода.

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