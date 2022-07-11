Представителя Канады вызвали в МИД Украины из-за решения вернуть турбины для «Северного потока»

Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Канады на Украине в связи с решением Оттавы вернуть в Германию турбины Siemens Energy для газопровода «Северный поток». Об этом говорится 11 июля в сообщении на сайте ведомства.

Канадскую сторону призвали пересмотреть данное решение, отмечается в сообщении. По мнению Киева, оно подрывает единство Запада в применении антироссийских санкций. Кроме того, оно создает основу для якобы продолжения использования Россией энергетики как гибридного оружия против Европы.

Ранее, в понедельник, США поддержали решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток». Также официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России.

По его словам, ситуация с прекращением поставок по этому газопроводу очень серьезная.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

Газоперекачивающие агрегаты Siemens газопровода «Северный поток» находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их обратно из-за антироссийских санкций. Из-за отсутствия агрегатов российский «Газпром» сократил поставки газа в Германию до 40% от мощностей газопровода. А 11 июля поставки газа были полностью остановлены из-за планового ремонта газопровода.