Силы Донецкой и Луганской народный республик (ДНР и ЛНР) совместно с ВС РФ взяли под контроль Владимировку и Триполье в ДНР. Об этом в понедельник, 11 июня, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с 6-м отдельным казачьим полком», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

Днем ранее ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянске.

6 июля силы ДНР освободили населенный пункт Спорное. До этого первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов рассказал об активных наступательных действиях сил ДНР в направлении Славянска.

3 июля в Минобороны России сообщили о полном освобождении ЛНР. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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