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Силы ДНР освободили населенный пункт Спорное
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Силы ДНР освободили населенный пункт Спорное

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили населенный пункт Спорное. Об этом сообщает в среду, 6 июля, штаб территориальной обороны в своем Telegram-канале.

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«По состоянию на 6 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населенный пункт, включая Спорное», — заявили в штабе.

1 июля первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов рассказал об активных наступательных действиях сил ДНР в направлении города Славянск.

3 июля в Минобороны России сообщили о полном освобождении ЛНР. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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