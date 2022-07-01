В ДНР сообщили о наступательных действиях в направлении Славянска

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут наступательные действия в направлении города Славянск. Об этом 1 июля сообщил первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

«У нас сейчас наступательные действия конкретно на территории ДНР происходят в направлении Славянска. Медленно, но уверенно наши бойцы там действуют. Также активизация на южном фронте в районе Угледара», — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, интенсивность обстрелов Донецка снизилась за последние пять дней из-за дальнобойной артиллерии и авиации.

Как рассказал замглавы мининформации республики Артем Ольхин 10 июня, в агломерации вокруг Славянска могут находиться около 60–70 тыс. украинских военных.

О начале боев за Славянск штаб территориальной обороны ДНР сообщил 9 июня.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» предположил, что бои за населенный пункт будут идти до трех недель. Он уточнил, что город находится на высоте, а над местностью господствует гора Карачун, что усложняет ведение боевых действий. При этом Шурыгин выразил мнение, если Славянск «падет, то украинская оборона в этом случае рухнет окончательно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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