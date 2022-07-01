Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В ДНР сообщили о наступательных действиях в направлении Славянска

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут наступательные действия в направлении города Славянск. Об этом 1 июля сообщил первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в ДНР с помощью сил ЛНР. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

«У нас сейчас наступательные действия конкретно на территории ДНР происходят в направлении Славянска. Медленно, но уверенно наши бойцы там действуют. Также активизация на южном фронте в районе Угледара», — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, интенсивность обстрелов Донецка снизилась за последние пять дней из-за дальнобойной артиллерии и авиации.

Как рассказал замглавы мининформации республики Артем Ольхин 10 июня, в агломерации вокруг Славянска могут находиться около 60–70 тыс. украинских военных.

О начале боев за Славянск штаб территориальной обороны ДНР сообщил 9 июня.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» предположил, что бои за населенный пункт будут идти до трех недель. Он уточнил, что город находится на высоте, а над местностью господствует гора Карачун, что усложняет ведение боевых действий. При этом Шурыгин выразил мнение, если Славянск «падет, то украинская оборона в этом случае рухнет окончательно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022