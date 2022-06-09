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Военный эксперт спрогнозировал длительность боев за Славянск

Военный эксперт Шурыгин: если Славянск падет, украинская оборона рухнет
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Бои за Славянск будут продолжаться до трех недель. Такое мнение в четверг, 9 июня, в беседе с «Известиями» выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Бои за Славянск будут продолжаться до трех недель. Бои сейчас идут на подступах к Славянску, а не за сам Славянск, то есть это только начало операции как минимум в 20 км от Славянска, поэтому это всё может продолжаться еще очень долго», — отметил специалист.

По словам Шурыгина, сам Славянск находится на высоте, а над местностью господствует гора Карачун, что также усложняет ведение боевых действий.

«Если Славянск падет, то украинская оборона в этом случае рухнет окончательно. Дальше останется только Краматорск и, собственно говоря, мест, где Украина может нормально оборудовать оборону, не останется на этом направлении», — заключил эксперт.

Ранее в этот день в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили о начале боев за Славянск.

Украинские боевики заминировали территорию завода «Азот», где могут находиться 300 мирных жителей. Онлайн спецоперации 9 июня
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8 июня Шурыгин отметил в беседе с «Известиями», что нынешний этап спецоперации по защите Донбасса завершится ожесточенными боями за Славянск и Краматорск. После этого начнется следующее крупномасштабное наступление.

Эксперт предположил, что для решения задач демилитаризации и денацификации Украины может понадобиться провести дополнительные этапы операции, включая Николаево-Одесский.

В 2014 году за Славянск несколько месяцев шли ожесточенные бои между силовыми структурами Украины и повстанцами ДНР. В итоге контроль над городом установили украинские военные.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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