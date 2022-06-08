Эксперт рассказал о новых задачах российской армии в спецоперации

Нынешний этап спецоперации по защите Донбасса завершится ожесточенными боями за Славянск и Краматорск, после чего начнется следующее крупномасштабное наступление. Таким мнением поделился военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

Как рассказал эксперт, сейчас перед российскими Вооруженными силами стоит несколько основных задач.

«В первую очередь им предстоит завершить наступательную операцию на Донбассе. Она уже идет к окончанию», — сказал он в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, союзным силам предстоит оттеснить украинскую группировку от Донецка.

«Для этого надо завершить наступление на Авдеевку и Пески. Заключительный удар будет нанесен на Славянск и Краматорск, где окончательно решится судьба большой украинской группировки войск. Бои за эти города станут завершающими на этом этапе. По моему мнению, на это понадобится от одного до полутора месяцев», — продолжил собеседник издания.

Эксперт предположил, что для решения задач демилитаризации и денацификации Украины может понадобиться провести дополнительные этапы операции, включая Николаево-Одесский.

«Мы должны обеспечить проход к Приднестровью. При сохранении темпов мы можем уложиться в три месяца», — счел Шурыгин.

Следующий за ним этап — освобождение Запорожья, Харькова и Днепропетровска, заметил специалист. По мнению военного эксперта, на это уйдет не меньше четырех месяцев.

«Как пойдет дальше — посмотрим, но остановить российскую армию у ВСУ не получится», — заключил он.

Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов, включая Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево, жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших поселков. Развивается наступление на попасненском направлении.

По словам министра, с начала спецоперации количество плененных украинских военнослужащих достигло 6489 человек, только за 10 последних дней сдались 126 бойцов ВСУ.

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Про движение: союзные силы готовятся оттеснить ВСУ от Донецка