Трое человек погибли и двое ранены в результате стрельбы в Калифорнии

Трое человек были убиты, еще двое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Дауни (штат Калифорния). Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил телеканал ABC7.

Отмечается, что стрельба произошла на вечеринке. На месте инцидента полиция констатировала смерть трех человек.

По информации властей, раненые мужчина и женщина были госпитализированы.

Как сообщает телеканал, причины стрельбы неизвестны. На данный момент подозреваемые не найдены.

Накануне сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы на парковке супермаркета в городе Милуоки (штат Висконсин, США).

Ранее, 5 июля, сообщалось, что порядка 200 граждан США погибли за праздничные выходные в честь Дня независимости в результате нападений с использованием огнестрельного оружия.

По имеющейся информации, в период со 2 по 5 июля во время празднования Дня независимости на территории США было зафиксировано 414 инцидентов со стрельбой.

В частности, стрельба произошла на параде в пригороде Чикаго. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада. В результате погибли восемь человек. Позже подозреваемому в стрельбе предъявили обвинения, ему грозит пожизненное заключение.

В тот же день в Филадельфии во время шоу фейерверков в честь празднования Дня независимости США неизвестный открыл стрельбу, ранены двое офицеров полиции.

После этого государства Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в стране после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).

25 июня в США был подписан закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Как отметил до этого президент Байден, в связи с участившимися случаями массовых расстрелов было необходимо пересмотреть существующие стандарты в противовес второй поправке американской Конституции.

Вторая поправка к американской Конституции гарантирует право гражданам США на хранение и ношение оружия. При этом в последнее время в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%.

В ФБР также отметили увеличение активности так называемых «подвижных стрелков», которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней. Было решено бороться с проблемой на законодательном уровне.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.