Реклама
Прямой эфир
Мир
Канадский министр подтвердил планы вернуть турбину для «Северного потока»
Общество
В России празднуют День воинской славы
Мир
ВСУ обстреляли детский сад в Кировском районе Донецка
Мир
В Германии предсказали рост цен на электроэнергию до €5 тыс. в год
Мир
В ДНР заявили об обстреле Горловки и Старомихайловки со стороны ВСУ
Мир
На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай — Черное море
Мир
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Мир
В Россию за сутки эвакуировали более 25 тыс. жителей Донбасса и Украины
Мир
Еще два министра решили покинуть правительство Шри-Ланки
Мир
Школьники освобожденных территорий Украины продолжат изучать украинский
Мир
В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Новодружеску

Два человека погибли после стрельбы на парковке супермаркета в Милуоки

0
Фото: FOX 6
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы на парковке супермаркета в городе Милуоки (штат Висконсин, США). Об этом в субботу, 9 июля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

Вам тут не Колорадо: повлияет ли очередная стрельба в США на законы
Демократы вновь поднимут вопрос об ограничении владения оружием, считают эксперты

Отмечается, что инцидент произошел около 10:20 по восточному времени (18:20 мск). По данным телеканала, перед перестрелкой произошла перепалка в самом магазине.

Как уточнили в пожарной охране, в результате стрельбы два человека погибли, еще один человек был госпитализирован.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что порядка 200 граждан США погибли за праздничные выходные в честь Дня независимости в результате нападений с использованием огнестрельного оружия.

По имеющейся информации, в период со 2 по 5 июля на территории США было зафиксировано 414 инцидентов со стрельбой.

Накануне глава государства Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в стране после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).

Стрельба на параде в пригороде Чикаго произошла 4 июля во время празднования Дня независимости. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада. В результате погибли восемь человек. Позже подозреваемому в стрельбе предъявили обвинения, ему грозит пожизненное заключение.

В тот же день в Филадельфии во время шоу фейерверков в честь празднования Дня независимости США неизвестный открыл стрельбу, ранены двое офицеров полиции.

25 июня в США был подписан закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Как отметил до этого президент Байден, в связи с участившимися случаями массовых расстрелов было необходимо пересмотреть существующие стандарты в противовес второй поправке американской Конституции.

Вторая поправка к американской Конституции гарантирует право гражданам США на хранение и ношение оружия. При этом в последнее время в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%.

В ФБР также отметили увеличение активности так называемых «подвижных стрелков», которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней. Было решено бороться с проблемой на законодательном уровне.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022