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Почти 200 человек погибли в США из-за стрельбы в праздничные выходные

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Фото: REUTERS/Cheney Orr
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Порядка 200 граждан США погибли за праздничные выходные в результате нападений с использованием огнестрельного оружия. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник, 5 июля, на сайте организации Gun Violence Archive.

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По имеющейся информации, в период со 2 по 5 июля на территории Соединенных Штатов было зафиксировано 414 инцидентов со стрельбой.

Жертвами атак стали 198 человек, из которых 12 — дети и подростки. Также 542 человека получили ранения и травмы разной степени тяжести.

4 июля глава государства Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в стране после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).

Стрельба на параде в городе Хайленд-Парк произошла 4 июля во время празднования Дня независимости. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада. В результате погибли семь человек. В общей сложности 39 пострадавших были доставлены в четыре больницы после происшествия.

Позже подозреваемому в стрельбе в пригороде Чикаго предъявили обвинения, ему грозит пожизненное заключение.

В тот же день в Филадельфии во время шоу фейерверков в честь празднования Дня независимости США неизвестный открыл стрельбу, ранены двое офицеров полиции.

25 июня в США был подписан закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Как отметил до этого президент Байден, в связи с участившимися случаями массовых расстрелов было необходимо пересмотреть существующие стандарты в противовес второй поправке американской Конституции.

Вторая поправка к американской Конституции гарантирует право гражданам США на хранение и ношение оружия. При этом в последнее время в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%.

В ФБР также отметили увеличение активности так называемых «подвижных стрелков», которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней. Было решено бороться с проблемой на законодательном уровне.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

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