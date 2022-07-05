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В Филадельфии открыли стрельбу во время празднования Дня независимости

В Филадельфии открыли стрельбу во время шоу ко Дню независимости, двое полицейских ранены
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Фото: соцсети
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В американской Филадельфии во время шоу фейерверков в честь празднования Дня независимости США неизвестный открыл стрельбу, ранены двое офицеров полиции. Об этом сообщает 4 июля местное отделение телеканала NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что один офицер получил рваное ранение в голову, а другой — огнестрельное ранение в правое плечо. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии в больнице.

Уточняется, что перестрелка началась возле городского Художественного музея в последний день Wawa Welcome America. В это время тысячи людей смотрели шоу фейерверков после концерта.

По словам очевидцев, выстрелы были произведены за площадкой концерта, многие слышали призывы полицейских бежать.

Управление по чрезвычайным ситуациям Филадельфии призвало жителей избегать района, где произошла стрельба.

Ранее в этот же день произошла стрельба на параде в Хайленд-Парке. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала мероприятия. В результате погибли шесть человек, 24 получили ранения.

Позже в полиции сообщили о задержании 22-летнего Роберта (Бобби) Э. Кримо III, который подозревается в данном преступлении.

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