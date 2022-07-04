Пять человек погибли в результате стрельбы около Чикаго

Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Хайленд-Парк в 24 км к северу от Чикаго, штат Иллинойс, США. Об этом 4 июля сообщили на своем сайте местные власти.

По данным мэрии города, госпитализированы с места инцидента 16 раненых.

Мэрия рекомендовала жителям и гостям города укрыться в безопасных местах, так как поиск стрелявшего еще ведется.

«Сотрудники правоохранительных органов реагируют и оцепили периметр вокруг центра города Хайленд-Парк», — говорится в сообщении.

Город Хайленд-Парк заявил, что его парад в честь Дня независимости США отменен, и посоветовал людям избегать центра города.

Один из участников парада, Майлз Заремски, сказал, что слышал, по его мнению, от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада, отмечает CNN.

Ранее сообщалось о гибели двух человек. Полиция обратилась в кинологическую службу для оказания помощи в розыске подозреваемого.

В минувшую субботу один человек был убит, еще четверо, включая трех офицеров, были ранены в результате стрельбы вооруженного винтовкой мужчины в городе Халтом, штат Техас. Ведется розыск подозреваемого.