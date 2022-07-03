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Один человек погиб и четверо ранены при стрельбе в американском Халтоме

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Фото: Соцсети
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Один человек убит, еще четверо, включая трех офицеров, были ранены в субботу вечером, 2 июля, в результате стрельбы вооруженного винтовкой мужчины в городе Халтом, сообщает The Dallas Morning News.

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По данным городской полиции, стрелок под стражей. Причем он может быть ранен или убит, точных данных не сообщили. Трое офицеров и еще один пострадавший при стрельбе ранены не тяжело и смогут восстановиться после лечения.

Как рассказал сержант полиции Халтома Ричард Александер, полицейские прибыли на вызов около 18:45 субботы. В службу спасения звонила женщина, чтобы сообщить о выстрелах. Примерно через шесть минут после прибытия полиции, раздались новые выстрелы, и, по словам Александера, офицеры получили ранения.

В 20:00 полицейские объявили в районе о вооруженном человеке, который уже ранил нескольких полицейских, и призвали людей не выходить из домов и помещений. В район розыска подозреваемого стянулись полицейские силы из других частей Халтома, в небе кружил вертолет Департамента общественной безопасности штата Техас.

В пятницу, 1 июля, четыре человека, в числе которых двое мужчин и двое женщин, получили ранения в результате стрельбы в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Огонь открыл шедший по улице мужчина, после стрельбы он скрылся.

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